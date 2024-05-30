Их уже 12: еще одна страна одобрила удары по РФ западным оружием

В стране считают эти удары частью самообороны Украины

Дания присоединилась к 11 странам, одобрившим удары по РФ своим оружием, которое они передают Украине. Там считают это вопросом самообороны.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Дании Ларса Локке Расмуссена во время беседы с журналистами. По его словам, такое решение — это часть помощи Украине.

При этом он подчеркнул, что позиция Дании обсуждалась с комитетом иностранных дел. Был сделан общин вывод — удары этим оружием необходимы Украине как часть самообороны.

"Короткий ответ — да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны", — заявил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что союзники Украины высказали свое мнение насчет ударов западным оружием по территории России. Некоторые однозначно поддержали эту идею, но некоторые все же оказались категорически против и запретили со своей стороны совершать такие действия.