Повестки на улицах: до каких пор их будут выдавать украинцам

Украинской армии сейчас нужны люди

Вручение повесток военнообязанным украинцам на улицах и в общественных местах будет длиться до тех пор, пока в стране идет полномасштабная война. Украинской армии нужны различные типы ресурсов, в том числе и человеческие.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, пишет Знай. Он говорит, что успех на поле боя обеспечивает подготовленный и обученный военнослужащий.

"Мобилизационные процессы будут продолжаться, пока будет продолжаться полномасштабная российско-украинская война. Украинской армии нужны различные типы ресурсов. В том числе и человеческие. Это в определенной степени может звучать цинично, но самый весомый фактор, который обеспечивает успех на поле боя — это обученный, обеспеченный и мотивированный украинский военнослужащий", — сказал Селезнев.

Он добавил, что для того, чтобы на поле боя появились именно такие люди, их нужно мобилизовать, обеспечить прохождение соответствующей подготовки и переподготовки, провести боевое слаживание, обеспечить униформой, оружием, техникой.

Кроме того, Селезнев считает, что ни у кого нет права на нарушение закона. Этот процесс коснется всех. В связи с этим он добавил, что гражданам нужно сознательно соблюдать нормы законодательства о мобилизации. В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ подчеркнул, что ТЦК точно не имеют полномочий применять физическую силу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в течение 60 дней со вступления нового закона о мобилизации в силу, каждому военнообязанному необходимо обновить свои военно-учетные данные.