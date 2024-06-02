Ливни с градом обрушились на три региона Украины (видео)

"Телеграф" показал фото непогоды

В воскресенье, 2 июня, в трех регионах Украины сильная непогода. В Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях дождь с градом.

"Телеграф" собрал последнюю информацию по погоде в этих регионах. Местные СМИ делятся соответствующими фото и видео.

Стоит отметить, что синоптики в некоторых городах Киевской области предупреждали о дожде с грозой. Речь идет о временном отрезке с 12:00 до 15:00.

Погода в Макарове Киевской области 2 июня.

Кроме того, в местных телеграмм-каналах Винничины и Хмельнитчины также публикуют кадры ливня с градом. Но, по данным сайта sinoptik.ua, в обед дождя не прогнозировалось.

Погода в Хмельницком 2 июня

Жители Гайсинского района, который в Винницкой области также "приняли" эстафету плохой погоды. Дождь с градом был опубликован в местных телеграмм-каналах.

Синоптики на 15.00 2 июня также прогнозировали дождь с грозой в Гайсине. Но он должен закончиться до вечера.

Погода в Гайсине Винницкой области 2 июня

Напомним, что в воскресенье, 2 июня, синоптики прогнозировали на большей части территории Украины грозовые дожди, местами с градом и шквалами, 15 – 20 м/с.

Погода в Украине 2 июня

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