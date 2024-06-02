Зливи з градом обрушилися на три регіони України (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Телеграф" показав фото негоди
У неділю, 2 червня, в трьох регіонах України сильна негода. У Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях йде дощ з градом.
"Телеграф" зібрав останню інформацію по погоді у цих регіонах. Місцеві ЗМІ діляться відповідними фото і відео.
Варто зазначити, що синоптики у деяких містах Київської бласті попереджали про дощ з грозою. Мовиться про часовий відрізок з 12:00 до 15:00.
Окрім цього у місцевих телеграм-каналах Вінничини та Хмельниччини також публікують кадри зливи з градом. Але за даними сайту sinoptik.ua, в обід дощу не прогнозувалось.
Жителі Гайсинського району, що на Вінничині також "прийняли" естафету поганої погоди. Дощ з градом опублікували в місцевих телеграм-каналах.
Синоптики на 15:00 2 червня також прогнозували дощ з грозою у Гайсині. Але він має закінчитись до вечора.
Нагадаємо, що у неділю, 2 червня, синоптики прогнозували на більшій частині території України грозові дощі, місцями з градом та шквалами, 15 – 20 м/с.
Раніше "Телеграф" писав, які рослини не варто садити у червні. А також, що треба зробити у квітнику у перший місяць літа.