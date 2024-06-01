Град размером с мяч для пинг-понга: на Закарпатье буря наделала беды (фото, видео)

Ветер снес крышу одной местной школы

На Закарпатье мощная буря пронеслась по нескольким городам и наделала беды людям. Так град, который в городе Тячев был размером с мяч для настольного тенниса, повредил имущество, а сильный ветер снес крыши.

О последствиях непогоды пишут местные СМИ и телеграм-каналы. Отмечается, что также бурлила непогода на Перечинщине, Свалявщине, Виноградовщине и Береговщине Закарпатской области.

"Закарпатьем прошлась мощная буря и выпал большой размер град. Льдинки осадков достигали размеров мячей для пинг-понга. Людям снесло крыши и побило имущество", — говорится в сообщении.

В городе Иршава, по словам очевидцев, сильный ветер снес крышу одной из местных школ. В результате сильного ливня наблюдается поднятие уровня воды в реках. Закарпатцы отмечают, что ливни продолжаются в некоторых городах утром и до вечера.

Тячев и Иршава на карте

Снесенная крыша

Заметим, что синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал, что в более прохладных западных и северных областях дожди будут носить более затяжной характер. Также там в отдельные дни возможны грозы, локальное усиление ветра до штормовых 15-22 м/с, местами возможен град.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Одессу накрыл сильный ливень, что привело к подтоплению ряда магистральных улиц. На некоторых из них было затруднено движение.