На Киевщину обрушилась непогода: эпичные видео затопленных машин и града

В Укргидрометцентре объявили І уровень опасности

В четверг, 25 апреля, Киев и область накрыл мощный дождь с грозой. В результате, осадки спровоцировали подтопление на некоторых участках.

Соответствующие кадры появились в сети. В частности, более 20 автомобилей практически утонули из-за сильного дождя на автовокзале Фастова.

Мужчины, будучи по колено в воде, пытались спасти свой транспорт. Некоторые и вовсе не могли прийти в себя.

Подобная ситуация произошла в столичном районе Борщаговки. Там тоже начало подтапливать улицы.

Также в Киеве выпал град. В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до конца суток.

В КГВА заявили, что гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и мониторят возможные подтопления. Однако, судя по кадрам, это было не совсем так. Улицы столицы практически по колена были заполонены водой.

Помимо этого непогоду сопровождал гром и молния. Небо над городом жутко потемнело.

Напомним, ранее Украину, которая только недавно радовалась нетипично теплой весной, накрыла непогода, наделавшая беды в некоторых областях страны. В частности, в Днепре от удара молнии погиб мужчина.