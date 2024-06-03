В Украине выросла средняя зарплата: сумма увеличилась почти на четверть

Темпы роста превзошли прошлогодний показатель

В Украине средняя зарплата увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Там также сообщили, в каких сферах экономики украинцы получают самые высокие зарплаты.

По данным Госстата, самый высокий уровень зарплат сохраняется в секторе информации и телекоммуникаций — 49 473 грн. Это на 35,6% больше, чем годом ранее. Кроме того, работники сферы финансов, страховой деятельности получают в среднем 18 903 грн. (+18,2%), а на авиационном транспорте – 34 699 грн. (+30%).

В то же время, наименьшая средняя зарплата зафиксирована в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 11 063 грн (+15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений — 11 532 грн (+13,6%), а также в образовании — 12 649 грн (+14,4%).

Следует отметить, что в Украине за прошлый год средняя зарплата выросла на 17,5%. В реальном измерении средняя зарплата за 2023 год была на 8,3% меньше, чем до полномасштабного вторжения России.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 1 апреля 2024 года был увеличен размер минимальной заработной платы. В настоящее время она составляет уже не 7100, а 8000 гривен. В почасовом эквиваленте украинцы за свой труд будут теперь получать по 48 грн.