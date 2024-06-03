В Україні виросла середня зарплата: сума збільшилась майже на четверть

Темпи росту перевершили торішній показник

В Україні середня заробітна плата збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України. Там також повідомили в яких сферах економіки українці отримують найвищі зарплати.

За даними Держстату, найвищий рівень заробітних плат зберігається в секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому. Крім того, працівники сфери фінансів, страхової діяльності отримують у середньому 18 903 грн (+18,2%), а на авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).

Водночас найменша середня зарплата зафіксована у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг — 11 532 грн (+13,6%), а також в освіті — 12 649 грн (+14,4%).

Варто зазначити, що в Україні за минулий рік середня зарплата зросла на 17,5%. У реальному вимірі середня зарплата за 2023 рік була на 8,3% меншою, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 1 квітня 2024 року було збільшено розмір мінімальної заробітної плати. Наразі вона складає вже не 7100, а 8000 гривень. У погодинному еквіваленті українці за свою працю тепер отримуватимуть по 48 грн.