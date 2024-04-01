Столько не зарабатывает? У ровенского военкома-любителя женщин заметили интересное в декларации

Зарплата за год составляет чуть больше 400 000 грн

Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в любовный скандал из-за поцелуев на рабочем месте, за время войны приобрел дорогой автомобиль. Стоимость внедорожника AUDI Q7 составляет полмиллиона гривен.

В то время как заработная плата, главы ТЦК составляет чуть более 400 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют налоговые декларации Александра Ярмошевича.

В то же время, жена скандального военкома Валентина обогащает семейный бюджет на большие суммы. Так только через год она заработала почти вдвое больше мужчины — 800 тысяч гривен.

Заметим, что средняя рыночная цена автомобиля AUDI Q7 в Украине начинается от 20 000 долларов, что в пересчете почти 800 000 грн.

AUDI Q7

В то же время, после начала полномасштабного вторжения, 14 апреля 2022 года, руководитель ТЦК и СП Ровно Александр Ярмошевич купил RENAULT LAGUNA 2.0 в 2008 году за 30 тысяч гривен. Нынешняя стоимость этого автомобиля составляет почти 260 тысяч гривен.

RENAULT LAGUNA

Ранее "Телеграф" писал, что одна из военнослужащих ВСУ, пытаясь поддержать подполковника Александра Ярмошевича, опубликовала фото с мужем, где они целуются. Однако реакция пользователей сети прокатилась волной хейта в комментариях.