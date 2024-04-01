Столько не зарабатывает? У ровенского военкома-любителя женщин заметили интересное в декларации
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Зарплата за год составляет чуть больше 400 000 грн
Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в любовный скандал из-за поцелуев на рабочем месте, за время войны приобрел дорогой автомобиль. Стоимость внедорожника AUDI Q7 составляет полмиллиона гривен.
В то время как заработная плата, главы ТЦК составляет чуть более 400 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют налоговые декларации Александра Ярмошевича.
В то же время, жена скандального военкома Валентина обогащает семейный бюджет на большие суммы. Так только через год она заработала почти вдвое больше мужчины — 800 тысяч гривен.
Заметим, что средняя рыночная цена автомобиля AUDI Q7 в Украине начинается от 20 000 долларов, что в пересчете почти 800 000 грн.
В то же время, после начала полномасштабного вторжения, 14 апреля 2022 года, руководитель ТЦК и СП Ровно Александр Ярмошевич купил RENAULT LAGUNA 2.0 в 2008 году за 30 тысяч гривен. Нынешняя стоимость этого автомобиля составляет почти 260 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" писал, что одна из военнослужащих ВСУ, пытаясь поддержать подполковника Александра Ярмошевича, опубликовала фото с мужем, где они целуются. Однако реакция пользователей сети прокатилась волной хейта в комментариях.