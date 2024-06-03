До 50 тысяч в месяц зарплата и бронь от мобилизации: водителям предложили интересную вакансию

Зарплату обещают в размере от 45 000 до 50 000 грн

С каждым днем в Украине появляется все больше вакансий с бронью от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают соискателям выгодные условия труда.

Некоторые из них готовы платить достаточно высокую зарплату. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Так, например, там опубликована свежая вакансия водителя грузового автомобиля с зарплатой выше среднего уровня. Её предлагает ПрАТ Атасс-Борисполь.

Сотрудников ищут для перевозок грузов по всей стране.

Кого могут принять на такую работу:

работодатель ищет водителей с опытом работы от 2 лет на автомобилях с полуприцепами европейского производства тип п/п 20 т (автомобили DAF, VOLVO);

нужен еще и опыт работы на рефрижераторе/тент;

от соискателя ждут понимания правильного распределения груза по оси;

просят осуществлять контроль выгрузки/загрузки;

При этом в компании отмечают, что ответственность за доставку груза в сохранности, с соблюдением всех правил перевозки и сроков будет нести водитель.

В объявлении отмечается: "Если все хорошо с военно-учетным документом, есть возможность бронирования работника".

Зарплату обещают в размере от 45 000 до 50 000 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.