Бронирование айтишников обязательно нужно? Известные бизнесмены назвали причины

Стоимость такого бронирования целесообразно привязать к зарплатам

Руководитель IT-компании Alcor Дмитрий Овчаренко говорит, что формула "мужчины воюют, женщины занимаются экономикой" не раюотает. Часть специалистов из IT-сферы должна быть забронирована, а цена за это должна быть привязана к уровню зарплаты.

Такое мнение высказал руководитель IT-компании Alcor Дмитрий Овчаренко в материале "Телеграфа": "Более 20 000 гривен: бизнес признался, сколько готов заплатить за бронирование сотрудников".

"Часть специалистов-мужчин должна быть забронирована. По моему мнению, стоимость такого бронирования целесообразно привязать к зарплатам военных. Среднее вознаграждение без дополнительных выплат — как раз 20 000 в месяц", — отметил Овчаренко.

В то же время совладелец Монобанка Олег Гороховский подчеркнул, что у них забронировано 44 ключевых работника. В настоящее время 183 находятся без брони.

"Однако, например, инженеры — это стратегический ресурс. Они долго растут, подготовка специалиста длится 5—7 лет. И каждый инженер обеспечивает зарплату сотням воинов через налоги, которые платит, в том числе и наш банк", — отмечает Гороховский.

По его мнению, сейчас крайне важно экономическое бронирование. Говоря об инженерах, он имеет в виду айтишников.

Отметим, что в Украине идет работа над законопроектом об усилении мобилизации. В Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Правительство разрешило бронировать айтишников, однако не всех.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно идее по экономическому бронированию, у работодателей должно быть право определить важных работников и уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.