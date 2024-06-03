Зірвані прапори та розкидані хрести: на Тернопільщині рецидивіст пошкодив могили військових (фото)

Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі

В Україні стався черговий випадок наруги над могилами полеглих військовослужбовців. Цього разу інцидент стався у селищі Гусятин Тернопільської області.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області. Там зазначили, що у понеділок, 3 червня, близько 12:00 до співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на місцевому кладовищі невідома особа вчинила наругу над чотирма могилами.

Правоохоронці прибули на місце події де зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії Росії. На могилах були повалені хрести, порозкидані підсвічники, зірвані держаний прапор України та портрети військовослужбовців.

Поліцейські почали оперативно-розшукових заходів, у ході яких встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Чоловік раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Гусятин на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одеській області жінка забрала квіти з Еспланади пам’яті полеглих Героїв. За її словами, квіти вона віднесла на море і там залишила. Навіщо жінка це зробила — не пояснила.