Пес Патрон стал звездой НМТ: украинцы в сети в восторге от задания

Один из самых легких вопросов теста

Талисман Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, собака-винюхиватель взрывчатки Пес Патрон, каверы на песню о котором в свое время "взорвали" сеть, засветился в национальном мультипредметном тесте (НМТ) для школьников. Учащимся необходимо было ответить на вопрос, какой год символизирует марка с легендарной собакой.

Видео появилось в сети, а само тестовое задание наделало немало шума. Из предложенных вариантов ответа были: 2004 год – год Оранжевой революции, 2010 – год прихода к власти Януковича, 2014 год – год Революции Достоинства и, конечно, 2022 – правильный ответ.

Ученики в сети шутят о том, чтобы все задачи были такими же легкими и веселыми, как вопрос о том, какой год символизирует марка с Патроном. Вместе с тем, в обсуждениях многие пользователи коротко указали правильный ответ и добавили эмоджи в виде сердечек. Пес Патрон никого не оставляет равнодушным.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в сети бурно отреагировали на соглашение Путина и Си Цзиньпина. Мемы и шутки украинцев буквально заполонили инфопространство.