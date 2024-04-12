"Язык — твой враг": инспектор Львовской таможни похвасталась луком за 8 тысяч долларов и потеряла работу (реакция сети)

Согласно обнародованной декларации Юлии Дриги за 2023 год она заработала около 180 тыс. грн, а наряд стоит чуть больше годовой зарплаты

Главная государственная инспектор Львовской таможни Юлия Дрига попала в скандал, из-за которого потеряла работу. Все из-за видео известного блогера Николаса Кармы, который на улицах расспрашивает прохожих, сколько стоит их образ.

Юлия Дрига работает в должности главного государственного инспектора отдела складского учета, хранения, оценки изъятого имущества и распоряжения им управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Львовской таможни, пишет lviv.media.

Видеоролик опубликовали на официальной странице блоггера Николаса Кармы в TikTok утром пятницы, 12 апреля, однако через несколько часов после публикации видео удалили. Но видео успело разлететься по сети.

Распознал на видео инспектора и журналист Тарас Середич. Девушка похвасталась своим образом, общая стоимость которого — 8 тыс. долларов, и это вдвое больше ее зарплаты, указанной в декларации за прошлый год.

На видео Юлия Дрига рассказывает, что ее шляпа от всемирно известного модельера Руслана Багинского стоит 18 тыс. грн.

"Собачку зовут Гучи. Поводок для собачки от Gucci и стоит где-то 200 долларов" — добавила Юлия Дрига.

Справка от Gucci. Скриншот с видео

Дрыга также похвасталась сумкой от Louis Vuitton за 1500 долларов и обувью Hermes за 800 долларов. На руке у Юлии Дрыги часы Cartier за 5000 долларов.

Часы Cartier. Фото — скриншот с видео

Сапоги Hermes. Фото — скриншот с видео

Также Юлия Дрига заявила, что у нее нет любимого человека. На вопрос блоггера, где работает, подтвердила, что на государственной службе:

"Немножко на себя, немного на государство", — добавила Юлия Дрига

После удаления видео журналисты издания сконтактировались с менеджером блогера Николаса Кармы, номер которого находится в открытом доступе. Мужчина не захотел называть своего имени, но подтвердил, что видео с инспекторкой удалили со страницы через некоторое время после публикации, однако отказался объяснять почему.

"Чего бы это вдруг объяснять? На Николаса Карму никто не давил, на него никто и не может давить. Когда он снимает видео с людьми на улице, то априори, не знает кто это", — рассказал менеджер.

Согласно обнародованной декларации Юлии Дриги за 2023 год, она заработала около 180 тыс. грн. Также в декларации она отметила своего мужа Алексея Дригу, несмотря на то, что заявила блоггеру, что любимого человека у него нет.

Декларации

Через час после публикации прессслужба Львовской таможни сообщила журналистам LVIV.MEDIA, что Юлию Дригу уволили с должности в этот же день, 12 апреля.

"Молниеносная реакция руководства Государственной таможенной службы на мою публикацию о дорогом "look" инспекторе Львовской таможни Юлии Дриги — девушку уволили с работы через час после моего поста", — написал Тарас Середич.

Он говорит, что об этом она лично ему рассказала во время комментария и в слезах просила написать следующее:

"На таможне она работает с августа 2023-го, еще не успела адаптироваться к работе. Часы Cartier — копия. Сумка Louis Vuitton — это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса — интернет-магазина", – пишет журналист.

"В то же время на мой конкретный вопрос: "что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?" девушка ответила "ничего!"", — добавил он.

В сети отреагировали на "лук" девушки. Люди написали свое мнение.

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