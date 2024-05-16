Страна-агрессор будет поставлять Китаю топинамбур и субпродукты из говядины, в частности говяжьи хрящи и желудки

Встреча и переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошла плодотворно, поскольку диктатор уговорил коллегу закупать из России топинамбур и субпродукты из говядины. При этом встреча не принесла никаких двухсторонних соглашений, которые бы ли полезны Кремлю.

Информация об этом 16 мая разлетелась в российских СМИ. Пользователи сети уже успели отреагировать на "важное" событие мемами и шутками.

В целом в ходе встречи Путин и Си подписали 12 документов, среди которых было соглашение о поставках. Согласно результатам подписанных соглашений, страна-агрессор будет поставлять Китаю топинамбур и субпродукты из говядины, в частности говяжьи хрящи и желудки.

Это стало причиной насмешек в социальных сетях. Некоторые недоумевают, зачем Китаю понадобилось подписывать такое соглашение.

При этом в России сегодня многие гуглили, что представляет собой топинамбур. Этот поисковый запрос едва ли не самый популярный в этот день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе встречи с Си Цзиньпином Путин вспомнил слова песни 1940-х годов, чтобы описать отношения РФ и Китая.