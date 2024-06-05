Пес Патрон став зіркою НМТ: українці в мережі у захваті від завдання

Одне з найлегших запитань тесту

Талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій, собака-винюхувач вибухівки Пес Патрон, кавери на пісню про якого свого часу "підірвали" мережу, засвітився в національному мультипредметному тесті (НМТ) для школярів. Учням необхідно було відповісти на питання, який рік символізує марка з легендарним собакою.

Відео з’явилося у мережі, а саме тестове завдання наробило неабиякого шуму. Із запропонованих варіантів відповіді були: 2004 рік — рік Помаранчевої революції, 2010 — рік приходу до влади Януковича, 2014 рік — рік революції Гідності й, звісно, 2022 — правильна відповідь.

Учні у мережі жартують про те, аби всі завдання були такими ж, легкими та веселими, як питання про те, який рік символізує марка з Патроном. Разом з тим, в обговореннях чимало користувачів коротко вказали правильну відповідь та додали емоджі у вигляді сердечок. Пес Патрон нікого не залишає байдужим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у мережі бурхливо відреагували на угоду Путіна та Сі Цзіньпіна. Меми та жарти українців буквально заполонили інфопростір.