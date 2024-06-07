Заявление на отсрочку от мобилизации теперь можно подать не только в ТЦК: разъяснение адвоката и опыт украинцев

По мнению юристки, в этом есть как положительный, так и негативный аспект

Некоторые ТЦК и СП открывают "точки приема заявлений на отсрочку" вне помещений ТЦК. Это может избавить военнообязанных от необходимости стоять сутки в очереди ради подачи заявления, однако имеет и отрицательную сторону.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко. Среди преимуществ, кроме освобождения от очередей, она назвала и то, что в ЦНАПе нет риска получить направление на ВЛК.

"Но и негативные моменты в таком решении вижу: в случае если военнообязанный будет доставлен в ТЦК и СП принудительно, и он захочет сразу подать заявление на отсрочку, реализовать это будет, мягко говоря, проблематично, если непосредственно в ТЦК т СП такие заявления не принимают", — отметила адвокат.

В комментариях украинцы сообщили, что в городе Ровно, такую точку открыли в отделе соцзащиты. Также это практикуют и в Днепровском районе Киева. Однако украинцы пишут, что даже после подачи заявления на отсрочку в таких местах все равно нужно идти в ТЦК и проходить ВЛК.

"В Днепровском ТЦК Киев, принимают по другому адресу, но штампы о принятии и регистрации не осуществляют, основание — нет печати. Отправляют сразу в ТЦК, а там повестка на ВЛК. На сообщения, что подавшие заявление на отсрочку и ВЛК по постановлению не обязаны проходить, клиент получил ответ, что ВЛК не нужно, только если отсрочку уже согласовали", "Ага, вот только все равно попадешь на ВЛК, даже если в ЦНАП подаешь заявление — слова ТЦК", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам предоставляют отсрочку от мобилизации при уходе за женой или родственниками с инвалидностью. Адвокат рассказала, как написать заявление.