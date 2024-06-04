Не всем: в Украине продлили отсрочки от мобилизации, названы сроки

Раньше речь шла об 1 месяце

Отсрочки от мобилизации автоматически продлены еще на три месяца правительством Украины. В частности, это касается работников, получивших "бронь" от Минэкономики.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука. Отмечается, что бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек срок его действия на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Мельничук подчеркнул, что постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время ".

Напомним, что ранее решение об автоматическом продлении бронирования Кабмином было продлено на 1 месяц. Однако этот срок увеличили уже до трех.

Также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук скептически оценил инициативу "экономического бронирования". По его словам, в большинстве стран, где в свое время пытались внедрить подобную идею, она не сработала.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минэкономики отказались сообщать, скольким компаниям дали бронь от мобилизации.