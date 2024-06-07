Отсрочка от мобилизации по уходу: как оформить заявление и кто может это сделать

Писать его можно в произвольной форме

Украинцам предоставляют отсрочку от мобилизации по уходу за женой или родственниками с инвалидностью. Однако не все знают, как нужно составить соответствующее заявление.

Писать его можно в произвольной форме. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram.

"Во всех случаях, когда основанием отсрочки является осуществление ухода, Постановление КМУ 560 требует от лица, за которым осуществляется уход, заявления в произвольной форме", — написала она.

Правозащитница уточнила, что это заявление можно написать от руки, можно распечатать и поставить только подпись. Также адвокат добавила, что требования о нотариальном удостоверении этого заявления Постановление не содержит.

Дарья Тарасенко показала пример правильно составленного заявления.

Правозащитница обратила внимание на то, что это заявление должно быть написано не военнообязанным, а от лица, за которым осуществляется уход.

"Продолжаю настаивать на том, что для постоянного ухода за сыном, мужем, отцом требования об отсутствии других лиц Законом не предусмотрено! Тем не менее, Постановление 560 требует именно такой формулировки в заявлении", — добавила Дарья Тарасенко.

Ранее "Телеграф" напомнил, если военнообязанный не взял с собой в ТЦК все необходимые документы, ему могут дать отсрочку. В то же время, "комиссировать" могут и без них.