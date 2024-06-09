По цене доллара: пекари намекнули на подорожание хлеба в Украине, сколько придется платить

Те заводы, которые могут работать на генераторах, должны быть предупреждены об отключении, чтобы планово переключить производство на аварийную работу.

В Украине в ближайшие месяцы резко могут повысить цены на хлеб до 30%. На это есть три причины.

"Телеграф" со ссылкой на президента "Всеукраинской ассоциации пекарей", директора ООО "Киев Хлеб" Юрия Дученко рассказал, почему подорожает хлеб. По его словам, среди причин: отключение света, нехватка зерна и мобилизация.

Дученко говорит, что, несмотря на то, что большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры, их все равно затрагивает периодическое отключение электроэнергии. Поэтому некоторые из них переходят на электрогенераторы, что, прежде всего, влияет на стабильность работы и ценообразования.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования", — отметил он, добавив, что уже фиксируются случаи, когда заводы не могут восстановить оборудование вследствие блэкаутов.

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" добавил, что те заводы, которые могут работать на генераторах, должны быть предупреждены об отключении, "чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше".

Кроме того, графики отключения не подходят для предприятий хлебной отрасли, поскольку это прерывает технологический цикл, что приводит к изменению графика выпуска хлеба. Так, в случае если отключение длится 2 часа, то график сместится на 8 часов.

В частности, ситуация в энергосистеме влияет и на ценообразование хлеба. Дученко объяснил, что в себестоимости хлеба простой рецептуры электричество составляет 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе – 1,5 грн.

Также, по его словам, проблемой для хлебной отрасли является бронирование. В настоящее время из-за отсутствия людей некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

Дученко подчеркнул, что постановление об отсрочке бронирования на три месяца не решает проблемы, ведь есть работники, бронирование которых закончилось до обнародования первого постановления об отсрочке в месяц.

"Документы подаются, но из-за даже пунктуационной ошибки они могут быть возвращены без разъяснения. Готовится снова пакет документов. Процесс занимает от недели до месяца. За это время человек может быть мобилизован", — отметил он.

Еще одной проблемой является отсутствие зерна второго и третьего класса.

"Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы на сегодняшний день уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Сама мука поднялась также в цене на 25-30%.", — подчеркнул Дученко, отметив, что ко всему этому еще добавился кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и на ВСУ.

Как итог, президент Всеукраинской ассоциации пекарей отметил, что, учитывая проблемы отрасли, есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы — еще на 20%.

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