Курс черешни упал: как изменилась стоимость ягоды и будет ли удешевление в дальнейшем

Сейчас ее качество невысокое

Черешня, вышедшая на украинский рынок в такой же период, как в прошлом году, продолжает падать в цене. Садоводы будут пересматривать стоимость в сторону понижения.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сезон этой ягоды начался без опозданий, несмотря на заморозки и неблагоприятные погодные условия. В настоящее время черешня местных хозяйств стоит от 50 до 110 гривен, а ее качество не высокое

На рынке большинство предложения составляет ягода раннего сорта, но она мелкая. Садоводы отмечают, что на нее нет большого спроса.

"И с выходом на рынок черешни большего калибра большинство садоводов планируют и дальше пересматривать цены на раннюю черешню в сторону снижения", — говорится в проекте.

Кроме того, по словам аналитиков, первая черешня этого года начала поступать на рынок точно в такой же период, как и в 2023 году. Однако цена на ягоду стартовала от 85 гривен, что на 70% дороже, чем сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярная ранняя летняя ягода будет постепенно падать в цене и достигнет минимума, ведь ожидается большое предложение и период консервирования.