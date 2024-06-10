"Мы получили сигнал": Гетманцев объяснил, получит ли Украина активы РФ

Украина рассчитывает на эти деньги

Украина рассчитывает получить доступ к российским замороженным активам. И уже сейчас получает положительные сигналы от Запада об этом.

В частности, идея, которая предусматривает предоставление нашему государству кредита на 50 миллиардов за счет полученных доходов от этих денег, — лучшее решение. Так мнение высказал "Телеграфу" председатель профильного парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев в интервью "Какие налоги могут повысить и на что Украине не хватает денег".

"Мы получили положительный сигнал от Запада — возможна секьюритизация (превращение российских активов в определенные финансовые инструменты — Ред.) всей денежной прибыли от использования заблокированных российских активов в течение N лет. То есть перевод его в бонды, в ценные бумаги и предоставление за счет них, под залог таких ценных бумаг, Украине кредит на 50 миллиардов", — объяснил Гетманцев.

Он также отметил, что считает это самым лучшим доступным решением, которое даст Украине определенный резерв на 2025 год.

"Это то, что прозвучало на встрече министров финансов Большой Семерки. Это, по-моему, лучшее решение по российским активам, чем то, что было на столе до этого. И это нам, безусловно, поможет и в 2025 году, и дальше. Поэтому мы рассчитываем на это как на резерв, который поможет закрыть 15 млрд долл. на 2025 год», — сказал председатель профильного комитета.

Напомним, в эфире программы "О деньгах" сайта "Телеграф" журналист Денис Безлюдько (Д.Б.) и главный редактор делового журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко (О.К.) поговорили о том, сколько денег из замороженных на Западе российских активов может получить Киев.