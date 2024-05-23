В Украине вырастут два налога, а для ФЛП введут военный сбор: подробности от Forbes

Необходимость пересмотра налогов связана с увеличением военных нужд

Министерство финансов разрабатывает законопроект о повышении военного сбора до 5% и налога на добавленную стоимость (НДС). Также планируют обязать физических лиц-предпринимателей (ФЛП) платить военный сбор.

Относительно повышения НДС еще продолжаются дискуссии, однако, скорее всего, его поднимут с 20% до 22-23%. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники в Кабинете Министров и депутатов из финансово-экономического блока Верховной Рады.

Военный сбор вырастет более чем в три раза. Сейчас он составляет 1,5%, а после повышения будет 5%. Однако в издании отмечают, что это не окончательные цифры.

Повышение военного сбора для наемных работников принесет в бюджет около 90-100 млрд грн в год. Еще от 70 до 120 млрд грн в год дополнительно принесет повышение ставки НДС.

Законопроект Минфина также рассматривает введение военного сбора для ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Если это решение примут, то налоговая нагрузка на них увеличится вдвое.

Налоги пересматриваются из-за увеличения военных потребностей Украины, связанных с проведением мобилизации. Законопроект внесут в Верховную Раду примерно в конце июня. Даже если его быстро примут, он заработает не раньше сентября 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в одной из областей Украины отменили налоги для бизнеса. Кабмин решил поддержать местных предпринимателей из-за сложной ситуации.