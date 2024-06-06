Квартирная афера в Ирпене: как и почему советнице главы КОГА Ростолопе сходит с рук криминал в украинском Чикаго?

Скандальная активистка-"лобистка" приобрела влиятельных покровителей и, похоже, пытается использовать облвласть в своих коррупционных целях в пользу черных застройщиков Ирпеня

Под Киевом в Ирпене не утихает многолетний конфликт между жителями проблемного дома (владельцами квартир) по улице Соборная, 1Г, корпус 2 и бизнесвумен Евгенией Ростолопой (она же советница губернатора Киевщины, так называемая активистка и юристка).

Как сообщили "Телеграфу" жертвы квартирной аферы, в настоящее время владельцы до 30 квартир, которые люди покупали еще в 2020-м, до сих пор не могут попасть в свое жилье из-за силового захвата здания по указанию Ростолопы. В настоящее время доступ к помещениям заблокирован, дом охраняют люди характерной внешности (которых в народе называют титушками). А собственно сама постройка до сих пор стоит без окон со времени деоккупации города, трубы для водоснабжения прорвало зимой, газоснабжение так и не возобновили, и дом с каждым днем приходит в ужасное состояние.

Как выяснилось, Ростолопа пытается одновременно и через суд юридически отобрать жилье у десятков семей. Так, она оспаривает право собственности на купленные людьми квартиры, которые же сама продавала им до полномасштабки как представитель застройщика.

Кратко о сути "схемы" Ростолопы и ее подельников

Владельцы квартир на Соборной 1Г, корпус 2 приобрели свои квартиры четыре года назад по договорам купли-продажи как вторичное жилье. Тогда эти квартиры в доме уже имели первоначальную регистрацию с 2018-го.

По словам обманутых жильцов, эти квартиры непосредственно людям продавали юристы застройщика — Евгения Ростолопа и София Накутная. Вели переговоры по квартирам, показывали жилье потенциальным клиентам и получали авансовые платежи в интересах застройщика именно по этим квартирам.

Впрочем, ориентировочно в начале 2020-го эти женщины вступают в конфликт с застройщиком и начинают судебные тяжбы по всем квартирам, которые имели вторичную регистрацию, требуя отменить договоры купли-продажи и признать за ними право собственности на все помещения. Так что суть их исков и судебных требований — отмена права собственности на квартиры у добросовестного приобретателя.

Впоследствии оказалось, что родная сестра Ростолопы Софронова Анна заключила договор-покупки продажи на земельный участок под домом и объект незавершенного строительства с долей в 8,5% (это произошло еще в далеком 2014-м). Но регистрацию права собственности на земучасток и недострой после заключения договора они не производили. А регистрацию права собственности согласно своему договору от 2014 они сделали почему-то сразу после конфликта в 2020-м.

То есть, по логике Ростолопы и ее компаньонки, они, находясь в офисе застройщика и представляя его интересы, якобы "не знали", что на их участке ведутся работы, что дом построили и что он имел подключенные коммуникации, а также, что там уже начали проживать люди. Другими словами — в доме до его захвата были подключены все коммуникации, а владельцы квартир имели выдержки о вторичной госрегистрации, то есть были прописаны и зарегистрированы в собственных квартирах.

Согласно материалам судебных тяжб, требования этих женщин базируются на том, что они якобы не знали, что продаются квартиры. Хотя сами фигурируют в расписках, где брали деньги в интересах застройщика. Инвесторы подтверждают, что Ростолопа и Накутная лично показывали клиентам эти квартиры. Соответственно, они знали, что существуют такие квартиры, что объект построен и в доме проживают люди.

Пострадавшие инвесторы рассказывают, что сейчас они уже доведены до отчаяния, потому что их квартиры начали безосновательно отбирать, и именно они являются добросовестными приобретателями, а Ростолопа с сообщницами — аферистки. По факту люди лишились и денег, и своего жилья. Отчаявшиеся семьи теперь просят защиты и помощи у всех инстанций и властных структур.

Где Ростолопа сейчас?

По данным источников "Телеграфа", неделю назад глава области Руслан Кравченко после череды скандалов вокруг Ростолопы вроде бы уволил ее с должности своей советницы.

Впрочем, официального распоряжения губернатора в открытом доступе нет. Как собственно и отсутствуют данные о назначении Ростолопы советницей в ОГА/ОВА. Из Украины она не выезжала и, по словам инвесторов, продолжает держать под контролем ситуацию на Соборной, пока идет судебная волокита (в настоящее время суды рассматривают десятки исков Ростолопы и Софроновой).

Примечательно, как стало известно из оказавшегося в распоряжении редакции документа, инвесторы квартир по ирпенской улице Соборная, 2Г обращались к главе Киевской области с жалобой на Ростолопу и требованием наказать представительницу ОГА из-за ее возможной причастности к "схеме" с недвижимостью на этой улице.

При этом глава облгосадминистрации в своем ответе уточнил заявителям, что ОГА якобы не могла наказать Ростолопу, поскольку, мол, "поведение работника во внерабочее время не регулируется нормами, устанавливающими требования по трудовой дисциплине, а работодатель лишен полномочий применять меры дисциплинарного влияния за действия работника во внерабочее время".

Также местные жители сообщают, что Ростолопа, кроме ее последних громких "зашкваров", якобы была замешана и в других строительных скандалах еще в 2019-2020 гг., и несмотря на то, что она негативную информацию о себе частично подчистила в интернете, но следы ее активности все равно остались.

Так, на форуме инвесторов на одном известном сайте по недвижимости в этот период все же осталась переписка между пользователями-вкладчиками одного из ЖК Ирпеня о ее "скандальных подвигах". Речь идет, в частности, о жилых махинациях на улице Лермонтова.

Советница Кравченко после громких разоблачений избавляется от "своих" активов?

По данным Opendatabot, Ростолопа недавно удалила объект недвижимости. Простыми словами, она может пытаться скрыть, что когда-то владела имуществом в доме, который, по словам жителей Ирпеня, якобы незаконно присвоил депутат горсовета Александр Пикулик (подробно, что это за деятель, читайте ниже).

Местные утверждают, что указанную квартиру она якобы получила по той причине, что помогает обводить вокруг пальца других инвесторов.

— Еще две квартиры в этом комплексе она оформила на свою подругу Марину Корж, — говорят местные, намекая, что указанные квартиры также могли сменить владельцев с нарушением закона.

Эта дама в конце прошлого года оформила на себя еще две квартиры Ростолопы в новом ЖК в Ирпене. Об этом, в частности, свидетельствуют данные из Единого госреестра имущественных прав.

Примечательно, согласно информации в аналитической системе YouControl, советница губернатора владеет шикарной квартирой на той же Университетской. Дом 2/1, корпус 3.

Ростолопу и Корж связывают не только квартирные вопросы. Обе женщины числятся основателями адвокатской компании "Право защиты", зарегистрированной (или по чистому совпадению или с каким-то умыслом) тоже на Университетской.

Интересно, что информация о назначении Ростолопы в ОГА все же отсутствует на сайте администрации. То есть, формально юридического подтверждения такого кадрового решения со стороны Кравченко нет.

Но такой своеобразный полуофициальный статус Ростолопы и ее запятнанная репутация в Ирпене не помешал ей периодически посещать некоторые публичные и официальные мероприятия администрации в статусе представительницы ОГА.

Кто такая Ростолопа и какими еще зашкварами "прославлялась"?

По данным движения Честно, 43-летняя Ростолопа четыре года назад уже пыталась попасть в политику. В 2020-м на выборах в Ирпенский горсовет кандидатка шла под шестым номером в 3-м округе от "Слуг народа". Однако проиграла избирательную гонку, так и не получив вожделенного мандата (за нее тогда проголосовали только около 20 избирателей).

Очевидно, относительная узнаваемость в Ирпене в ее родном округе не помогла женщине, оставив ее за бортом политических процессов Приирпенья.

После этого фиаско она продолжила заниматься адвокатской деятельностью и наращивать мышцы в бизнесе. До этого поворота судьбы Ростолопа руководила детским садом, юркомпаниями и возглавляла строительную компанию "Кондор-Эко-Украина" с уставным капиталом в… 10 тысяч гривен. Интересно, что данная ООО зарегистрирована в Киеве по ул.Дегтяревская, 8-А — в неприметном бизнес-хабе возле Лукьяновки, где также еще официально "прописаны" 23 фирмы.

Ростолопу часто обвиняют в бизнес-коллаборации с россиянами. С одной стороны, участие граждан РФ в украинских компаниях даже во время широкомасштабной войны не является чем-то необычным. Многие украинские фирмы имеют собственников/совладельцев из РФ. А Украина даже после 24 февраля 2022 года окончательно не прекратила торговые связи со страной-агрессоркой.

Но в ситуации с фирмой Ростолопы интересна другая важная деталь — почти половина (а именно 49%) ее компании принадлежит россиянам.

То есть, на третьем году великой войны с РФ такая бизнес-коллаборация не только вызывает удивление, а может стать веским основанием для расследований со стороны правоохранителей. Нет ли в этом кейсе какой-то легализации (отмывания) российских денег? А тем более в контексте войны и восстановления речь идет о таком важном для Киева регионе, как Ирпень.

В то же время местные активисты уверены, что Ростолопа маскирует под свою бурную деятельность активистки защиту интересов пресловутой ирпенской "строительной мафии" и криминала.

Об этом ранее писали отечественные медиа. Так, выяснилось, что эта бизнесвумен и так называемая активистка публично становилась в защиту интересов вышеупомянутого скандального депутата Ирпенского горсовета Пикулика. Последний ранее попадал в ряд громких земельных скандалов с криминальным шлейфом, а его имя даже связывают с одиозным городским головой Ирпеня Александром Маркушиным — недавним фигурантом уголовных производств из-за коррупции.

Еще пару слов о Пикулике и его "геройствах"

Александр Пикулик – именно тот известный на Киевщине избранник, постоянно попадающий в какие-то приключения, громкие разоблачения и "схемы". Так, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из мажорных ирпинских ресторанов. После этого лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко намеревалась даже лишить его мандата.

По данным журналистов, Пикулик угодил в историю с незаконным завладением ЖК "Центральный" в Ирпене, который принадлежал его бывшему партнеру.

По этому факту правоохранители начали расследование, а на корпоративные права налагали арест, однако продажа квартир в скандальном ЖК продолжалась. В результате люди покупали эти "квадраты", а теперь их фактически бросают на произвол судьбы из-за манипуляций, к которым причастна Ростолопа (защищающая господина Пикулика) и ее другие влиятельные покровители.

Пикулика даже обвиняли в лишении жилья и средств 300 инвесторов ЖК "Центральный Премиум", из-за чего обманутые покупатели квартир даже обращались в Кабмин с соответствующей петицией.

В то же время, как недавно стало известно, депутат не задекларировал имущество стоимостью сотни миллионов гривен, жену (на которую оформили ряд фирм из орбиты Пикулика) и элитный дом с автопарком. В то время, как его состояние не соответствует официальным заработкам избранника не в самом крупном городе Киевщины.

Ростолопа и некоторые особенности "украинского Чикаго"

Примечательно, по обвинению в якобы лоббировании интересов застройщика в Ирпене Александра Пикулика, Ростолопа подтверждала, что она "оказывает правовую помощь застройщикам исключительно в пределах действующего законодательства, и только в случае, когда против этого застройщика совершаются противоправные действия". Хотя в ситуации с перекрытием газа людям среди зимы и лишением жилья инвесторов на Соборной — сложно оценивать, почему жалобы граждан адвокат считает чем-то противоправным, ведь квартиры люди покупали законно.

Фамилия советницы-"лобистки" также фигурировала и в скандале по избиению местной жительницы в Ирпене. Соответствующее видео наделало в свое время немало шума в соцсетях и местных пабликах. И очень ярко может характеризовать ее сущность и буйный характер. Особенно удивляет кадровое решение ОГА, тем более сейчас, когда в стране наблюдается определенный дефицит профессиональных честных работников. Подобные же псевдоактивистки и советницы точно не добавляют бонусов любой власти (и в Ирпене, и в Киеве).

Также журналисты вспоминают о скандале с Ростолопой по поводу застройки местного парка Ермолаева. Там она, не стесняясь, обвиняла реальных местных экоактивистов в давлении на застройщика.

Еще Ростолопа упоминается в связи с громким скандалом с закупкой квартир для сотрудников МВД частично у… фигурантов уголовных производств Нацполиции. По данным Следствия.Инфо, всего мимо Prozorro правоохранители тогда приобрели 150 жилищ в новостройках Киева и области на почти 250 млн грн.

Кроме того "адвокат строймафии" была и в откровенно бандитской истории с незаконным оборотом оружия. Это кейс, когда в соответствующем производстве о торговле вооружением накануне суда исчез родственник Ростолопы Александр Софронов. При чем в ходе разбирательства из пяти подозреваемых обвинительные акты составили лишь по троим.

Ростолопа и Софронов

Как писали авторитетные украинские медиа, данное резонансное расследование касалось крупной подпольной сети по продаже оружия. По версии следствия, подозреваемые незаконно хранили огнестрелы, боевые припасы и взрывные устройства с целью сбыта.

Во время обысков у них обнаружили и изъяли 5,6 млн долларов США, 45 тыс. евро, 268 тыс. грн, пистолеты, автоматы, магазины к оружию с патронами, ручные гранатометы, патроны разного калибра, гранаты, детонаторы, глушители и различные взрывные вещества.

В постановлении суда о проведении обыска и изъятия имущества Александр Софронов (указанный как Лицо_8) и его автомобиль Dodge Durango 2017 года выпуска изначально фигурировали в этом уголовном производстве. Однако по какому-то странному стечению обстоятельств в преддверии направления дела в суд данные о муже родной сестры Ростолопы бесследно исчезли.

Проинформированные источники объясняли этот финт тем, что для такой процессуальной манипуляции Ростолопе пришлось задействовать якобы все свои связи в правоохранительных органах. А связи, по всей видимости, у нее были еще со времен упомянутого выше "дела о квартирах для маститых полицейских".

Здесь следует добавить, что Ростолопу и Софронована связывают не только родственные связи, но и, опять же, бизнес и деньги. Так компания "Лакки Буд", зарегистрированная в Ирпене (который, кстати, в свое время экс-генпрокурор Юрий Луценко называл "украинским Чикаго" из-за засилья не просто криминалитета, а влиятельной мощной мафии) и согласно КВЭД является агентством по недвижимости — подрядчиком ряда стройработ.

Согласно данным площадки "Опендатабот", общество относительно недавно получило свое новое название и нового директора Софронова. А еще там среди основателей значилась и та самая София Накутная. Интересно, что до ребрендинга это была фирма Ростолопы "Купихату".

Среди последних скандальных "войн" Ростолопы — ее активное агрессивное участие на стороне проблемного застройщика в конфликте против жителей многоэтажки по упомянутой в начале статьи ул.Соборной (кстати, это одна из центральных ключевых улиц города).

По словам обездоленных инвесторов новостройки, именно из-за позиции Ростолопы к дому не подключали газ (достаточно традиционная проблема для Ирпеня в новых ЖК), и что самое неприятное и возмутительное — среди зимы и войны. Обманутые вкладчики называют это геноцидом.

Таким образом, в ирпинской общине назрела еще одна очень опасная социальная точка напряжения. Возникают также и небезосновательные вопросы к руководству ОГА — чьи же интересы отстаивает "активистка" (или советница/бывшая советница), бизнесвумен и защитница скандальных застройщиков, к тому же работающая с россиянами?

Или речь снова уже идет о сращении власти и криминала на областном уровне, против чего граждане и настоящие активисты боролись и борются на Киевщине еще со времен Оранжевой революции.

Довольно странно, куда смотрит и почему молчит областная власть со стражами порядка в ситуации со всеми скандальными кейсами Ростолопы и ее теневым лоббизмом?! Особенно когда речь идет о сотнях пострадавших инвесторов.

Тем более, что нынешний губернатор Кравченко имеет юридическое образование, работал в органах прокуратуры и хорошо знает законы и саму Ростолопу, ведь мог пересекаться и контактировать с ней в Буче (он возглавлял Бучанскую прокуратуру, оттуда могут покрывать все тяжкие преступления Ростолопы и безнаказанное поведение). В свое время Кравченко претендовал даже на должность директора НАБУ. А теперь, похоже, практикует странные отписки на справедливые вопросы жертв строительных афер…