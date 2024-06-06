Мобилизация авто превратилась в новую коррупционную схему: какую аферу придумали

Когда что-нибудь придумаешь, чтобы переписать авто

В Украине уже придумали новую схему, как "помочь" юридическим лицам переоформить авто. В связи с принятием нового законопроекта о мобилизации юридическим лицам необходимо иметь справку о нахождении транспортных средств на военном учете.

Но на этом особенно хитрые "дельцы" уже успели заработать деньги. Они придумали схему, как обойти получение этого документа. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В чем состоит схема

Прокуроры сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, который за деньги помогал переоформить автомобили. Он предоставлял им фальшивые справки о нахождении авто на военном учете.

Мужчина сотрудничал с еще одним членом этой схемы – администратором сервисного центра МВД. Он незаконно предоставлял мужчине информацию из портала Нацполиции, которая находится под ограниченным доступом. Также работник передал дельцу информацию о привлечении лица к админответственности. Речь идет об утечке служебной информации.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и избираются меры предосторожности подозреваемым в этой схеме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые категории граждан получат "подарок". У них не будут отнимать права, даже при уклонении от мобилизации.