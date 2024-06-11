Зеленский показал батарею Patriot, которую Германия передаст Украине (видео)

Когда ПВО прибудет в страну пока неизвестно

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Германию показал батарею ПВО Patriot, которую немцы передадут Украине для защиты. Сейчас группа украинских военных проходит обучение на этих ЗРК.

Видео глава государства опубликовал в своем Telegram. Он также вручил украинским воинам государственные награды.

Зеленский в сопровождении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса посетил 21-ю зенитно-ракетную группу в городе Заниц на севере страны. Ему показали условия, в которых тренируются воины Сил обороны, а также несколько установок Patriot. В батарею входит, как правило, от 4 до 8 пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты.

"Осмотрел батарею Patriot, которую передадут нашей стране, и встретился с украинскими воинами, которые на ней учатся. Общался с защитниками и отметил их государственными наградами. Прилагаем максимум усилий, чтобы украинское небо было чисто российского террора", — сказал Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил союзников за уже оказанную и только предстоящую помощь. Украинских же защитников призвал скорее возвращаться в Украину с новыми знаниями и умениями, чтобы возвращать обратно свои земли.

"Благодарю партнеров, канцлера Олафа Шольца, федерального министра обороны Бориса Писториуса, Германии и весь немецкий народ за устойчивую оборонную поддержку Украины, в частности за тренировку наших защитников. Спасибо воинам за службу. Верим в вас. И прилагаем максимум усилий, чтобы усилить нашу защиту", — сказал Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины обратился к союзникам насчет восстановления энергосистемы страны. Он отметил, что у нас есть лишь несколько месяцев на то, чтобы восстановить объекты.