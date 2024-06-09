Слишком мало, чтобы помочь Украине: у Франции возникли проблемы с передачей самолетов ВСУ

У Франции нет нужного количества самолетов

После сообщения о том, что Париж готов передать ВСУ самолеты Mirage 2000-5 во Франции начали возникать вопросы к этой идее. В частности поднялась тема того, сколько таких самолетов могут получить украинцы на самом деле.

Как пишет издание La Tribune Dimanche, на вооружении ВВС Франции стоит 26 таких самолетов. При этом в планах страны сохранить у себя эскадрилью, то есть 20 самолетов.

Таким образом Париж может передать не более 6 единиц. Самолеты этого типа также стоят на вооружении Катара, Греции и ОАЭ, но эти страны надо еще убедить продать или передать свою авиацию.

Издание отмечает, что шесть самолетов Mirage 2000-5 это слишком мало, чтобы удовлетворить амбиции президента Эммануэля Макрона, однако ВВС Франции и так подходят к минимально допустимому доктриной уровню в 185 боевых самолетов и имеют 197 из которых 89 "Миражей" разных модификаций (лишь 26 из них в версии 2000-5) и 108 новейших Rafale.

С другой стороны Франция и так намерена вывести Mirage из эксплуатации до 2030 года, что вынуждает производителя Rafale компанию Dassault Aviation ускорить производство даже в условиях жесткого ограничения бюджета.

Вместе с тем, издание добавляет, что Украина может получить самолеты Mirage 2000-5 из других стран. Например, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский был в Катаре, где вполне мог обсуждать эту тему с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, к тому же страна и так ищет возможность продать свои 12 самолетов этого типа. Еще 25 самолетов могла бы продать Греция, однако этими бортами уже заинтересовалась Индия.

Как сообщалось ранее, Макрон сообщал, что подготовка пилотов ВСУ начнется уже в ближайшие дни. К тому же он отметил, что также готовить начнут механиков