Зеленський показав батарею Patriot, яку Німеччина передасть Україні (відео)

Коли ППО прибуде до країни поки що невідомо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини показав батарею ППО Patriot, яку німці передадуть Україні для захисту. Наразі група українських військових проходить навчання на цих ЗРК.

Відео глава держави опублікував у своєму Telegram. Він також вручив українським воїнам державні нагороди.

Зеленський у супроводі голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса відвідав 21 зенітно-ракетну групу в місті Заніць на півночі країни. Йому показали умови, де тренуються воїни Сил оборони, і навіть кілька установок Patriot. В батарею входить, як правило, від 4 до 8 пускових установок, кожна з яких має чотири ракети.

"Оглянув батарею Patriot, яку передадуть нашій країні, і зустрівся з українськими воїнами, які на ній навчаються. Спілкувався із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Докладаємо максимум зусиль, щоб українське небо було чистим від російського терору", — сказав Володимир Зеленський.

Він також подякував союзникам за вже надану і лише майбутню допомогу. Українських захисників закликав швидше повертатися в Україну з новими знаннями та вміннями, щоб повертати назад свої землі.

"Дякую партнерам, канцлеру Олафу Шольцю, федеральному міністру оборони Борису Пісторіусу, Німеччині та всьому німецькому народу за стійку оборонну підтримку України, зокрема за тренування наших захисників. Дякуємо воїнам за службу. Віримо у вас. І докладаємо максимум зусиль, щоб посилити наш захист ", — сказав Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав, що президент України звернувся до союзників щодо відновлення енергосистеми країни. Він зазначив, що ми маємо лише кілька місяців на те, щоб відновити об’єкти.