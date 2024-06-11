"У нас есть всего три-четыре месяца": Зеленский обратился к партнерам насчет восстановления энергосистемы Украины

Страны-союзницы могут помочь

Украина должна максимально восстановить все энергетические мощности, пострадавшие в результате российских обстрелов, до зимы. Но этому должны помочь страны-союзницы, которые могут предоставить необходимое оборудование и финансовую поддержку.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Ukraine Recovery Conference, которая проходит в Берлине 11-12 июня. Глава государства подчеркнул, что важно реагировать здесь и сейчас.

"В более короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить. До зимы. Это так важно. В течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций, прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас. Сохранить нормальную жизнь", — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в украинской энергетике сейчас очень сложная и напряженная ситуация потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Для исправления этого разработана стратегия из пяти блоков.