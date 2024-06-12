Экономическому бронированию быть? В Раде зарегистрировали законопроект: как это будет работать

Предполагается, что платить повышенный сбор будет не работник, а именно бизнес

В Украине все же могут ввести экономическое бронирование от мобилизации. В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект 11331.

Об этом сообщил нардеп, председатель комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, который является одним из авторов документа. Подробности сообщили в LB.ua.

"В законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов ", – объяснил нардеп.

По его словам, каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать. Нардеп добавил, что платить повышенный сбор будет не работник, а именно бизнес.

Дмитрий Наталуха сообщил, что нардепы подадут два альтернативных законопроекта. Оба они будут включать как модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс грн, так и смешанную модель — 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП. Что касается последних, они могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.

Пока это только законопроект. Будет ли он принят пока говорить рано.

Ранее "Телеграф" писал, что введение в Украине экономического бронирования от мобилизации вряд ли сработает так, как того хотят ее инициаторы. В большинстве стран, где в свое время пытались внедрить подобную идею, она не сработала. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.