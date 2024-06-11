Полное бронирование, отсрочка на год и другие важные изменения: в Минэкономики разъяснили важное постановление правительства

Некоторые предприятия смогут теперь забронировать 100% сотрудников

Правительство Украины обновило постановление №76 о бронировании и внесло несколько важных изменений. Одно из них — бронирование до 100% сотрудников предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Увеличился срок бронирования с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Кто может бронировать 100% сотрудников

В обновленном постановлении есть список предприятий, которые могут получить полное бронирование для рабочих. Это касается критически важных предприятий во время войны.

Всех сотрудников могут забронировать такие предприятия:

ОПК, имеющие контракты с Силами обороны;

ядерно-промышленного, угольно-промышленного, нефтегазового, электроэнергетического комплексов;

которые восстанавливают предприятия энергетического комплекса;

которые строят фортификации (бронирование действует только в период действия договора).

Другие важные изменения в постановлении №76

Процесс бронирования планируют запустить через портал "Дия". Это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования (ТЦК).

Критически важные предприятия теперь смогут бронировать сотрудников в год. Ранее отсрочка от мобилизации предоставлялась на 6 месяцев.

Военнообязанный может быть забронирован даже если имеет дефицитную военную специальность. Раньше такой возможности не было.

В Минэкономики объяснили, как правительство усовершенствовало процесс бронирования

"Телеграф" сообщал, что от мобилизации освобождаются работники, работающие по некоторым грантам. Предприятия, подпадающие под эти условия, могут забронировать всех военнообязанных мужчин.