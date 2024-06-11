Полное бронирование, отсрочка на год и другие важные изменения: в Минэкономики разъяснили важное постановление правительства
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Некоторые предприятия смогут теперь забронировать 100% сотрудников
Правительство Украины обновило постановление №76 о бронировании и внесло несколько важных изменений. Одно из них — бронирование до 100% сотрудников предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Увеличился срок бронирования с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Кто может бронировать 100% сотрудников
В обновленном постановлении есть список предприятий, которые могут получить полное бронирование для рабочих. Это касается критически важных предприятий во время войны.
Всех сотрудников могут забронировать такие предприятия:
- ОПК, имеющие контракты с Силами обороны;
- ядерно-промышленного, угольно-промышленного, нефтегазового, электроэнергетического комплексов;
- которые восстанавливают предприятия энергетического комплекса;
- которые строят фортификации (бронирование действует только в период действия договора).
Другие важные изменения в постановлении №76
Процесс бронирования планируют запустить через портал "Дия". Это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования (ТЦК).
Критически важные предприятия теперь смогут бронировать сотрудников в год. Ранее отсрочка от мобилизации предоставлялась на 6 месяцев.
Военнообязанный может быть забронирован даже если имеет дефицитную военную специальность. Раньше такой возможности не было.
"Телеграф" сообщал, что от мобилизации освобождаются работники, работающие по некоторым грантам. Предприятия, подпадающие под эти условия, могут забронировать всех военнообязанных мужчин.