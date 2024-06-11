Будет ли все же "экономическое бронирование" в Украине, рассказал Гетманцев

Любые исключения из общих правил мобилизации несправедливы

Вопрос возможного "экономического бронирования" до сих пор не утихает в обществе, но при любых условиях он порождает ряд дискриминаций. Особенно если говорить об оплате предпринимателями по 20 тысяч за работника.

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев в материале "Если всех бронировать, кто будет воевать? — Даниил Гетманцев о мобилизации и ФОПах".

По его словам, недавние предложения предпринимателей платить за бронирование специалистов даже более 20 тысяч в месяц также не справедливы. И создание такой программы еще больше разозлит общество, даже если она может быть экономически полезной.

"Любые исключения из общих правил мобилизации несправедливы. Мы понимаем, что, скажем, высококвалифицированному слесарю на оборонном предприятии мы должны дать бронь. Иначе мы подорвем обороноспособность страны. Поэтому здесь это обосновано", — говорит Гетьманцев.

Он отмечает, что бронь за деньги создаст ряд дискриминаций. И речь не только об уровне зарплаты, но и о возрасте, типе предприятия и т.д.

"Дискриминация по профессии, по месту жительства (потому что в селах меньшие зарплаты). Даже дискриминация по возрасту, потому что молодой имеет меньше опыта и меньшую зарплату. Все это подрывает основы общества, которое и так находится сейчас в жестком психологическом кризисе", – добавляет нардеп.

Напомним, в Украине продлили отсрочки от мобилизации на три месяца автоматически. Это касается работников, получивших "бронь" от Минэкономики.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде заявили о росте темпов мобилизации.