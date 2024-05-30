Зеленский отказался от идеи "экономического бронирования"? В ОП дали комментарий

Не могли ни отказаться, ни согласиться

В Офисе президента Украины якобы отказались от идеи ввести так называемое "экономическое бронирование" от мобилизации, написало одно из украинских СМИ. "Телеграф" получил другую информацию.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ОП, власти отказались от "экономического бронирования" из-за возможного поднятия налогов и опасений Генштаба. Там якобы подчеркивают, что оно не решит проблему с нехваткой кадров, а будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию у армии и общества.

В свою очередь источники "Телеграфа" в ОП сообщили, что "Не было совещаний на этот счет, поэтому физически не могли ни отказаться, ни согласиться"

Ранее "Телеграф" писал, что председатель Верховной рады скептически оценил инициативу "экономического бронирования".