Сырский не любит об этом говорить

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского довольно часто критикуют за то, что он учился в России и за сына, якобы поддерживающего лидера РФ Владимира Путина. Так ли на самом деле это?

Ответ на это есть в материале издания "Бабель". В феврале 2024 Сырский был назначен на должность Главнокомандующего Украины.

Со своей первой женой Аллой он познакомился на службе Харьковской области. Когда они встретились, Алла уже имела сына Игоря. В браке у них родился сын Антон. При этом оба парня носят фамилию Сырский, хотя Игоря Александр не усыновлял. Отмечается, что он сам взял фамилию отчима, которую носила вся семья.

Уже в 2009 году первый брак Александра Сырского распался. По словам друга главка Павла Жебривского, он не любит об этом говорить, поэтому в медиа достаточно мало информации о его личной жизни. После развода бывшая жена с обоими сыновьями уехала в Австралию.

Уже долгое время Сырского в медиа упрекают постами Игоря в социальных сетях, где он критикует Украину и высказывает пророссийскую позицию. В 2024 году российские пропагандистские СМИ показывали его как "сына главкома", поддерживающего Путина. Хотя он не его родной сын, несмотря на фамилию, и не живет с ним уже более 15 лет.

"Думаю, для него это отрезанный промежуток жизни", – рассказывает Жебривский.

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