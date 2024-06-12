"Будь собой": Минобороны запустило сайт для поиска вакансий ВСУ

Вклад каждого в оборону важен

Министерство обороны Украины запустило важную социальную рекламную кампанию "Будь собой", подчеркивающую важность личного вклада граждан в оборону нашей страны. Так, в ее рамках украинцы могут присоединиться к рядам ВСУ, выбрав нужную вакансию.

Сделать это можно на сайте army.gov.ua или посетив рекрутинговые центры для получения консультаций. Об этом сообщает Минобороны.

"Министерство обороны Украины запустило социальную рекламную кампанию "Будь собой". Эта инициатива направлена на привлечение украинцев в ряды Вооруженных сил Украины, подчеркивая важность личного вклада каждого гражданина в обеспечение национальной безопасности и обороны страны", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что убеждены в уникальности каждого украинца и способности внести свой вклад в защиту Родины.

Также оборонное ведомство отмечает, что рекламная кампания уже поддержана бизнесом. Так, сотни компаний разместили информационные плакаты с QR-кодом, отсканировав который можно быстро перейти по ссылке и получить всю информацию о вступлении в ряды Сил обороны Украины.

"Министерство обороны призывает всех неравнодушных граждан, бизнесы и организации присоединяться к кампании "Будь собой", помочь в распространении информации и поддержать украинских военных. Вместе мы сможем внести весомый вклад в безопасность и стабильность нашего государства", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что более 6 тысяч человек вступили в ряды ВСУ из-за рекрутинга.