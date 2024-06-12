США подпишут с Украиной соглашение по безопасности: в Белом доме рассказали, когда это произойдет

США продолжают поддерживать Украину

Киев и Вашингтон подпишут двустороннее соглашение о безопасности в четверг, 13 июня. Напомним, сейчас уже 15 стран подписали документ с Украиной, последней была Норвегия.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время брифинга для журналистов. Соглашение будет подписано на полях саммита "Большой семерки" в Италии.

"Пятнадцать стран уже подписали двустороннее соглашение, и я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной были завершены и мы подпишем это соглашение завтра. Наша цель остается четко определенной — продемонстрировать, что США поддерживают Украину, что мы рядом и что мы продолжим помогать", — заявил Салливан.

Также, по словам Джейка Салливана, соответствующее соглашение содержит отдельные пункты, которые будут способствовать развитию украинских военных сил.

"Этим подписанием мы посылаем России сигнал нашей решимости. Если Путин считает, что он может переждать международную коалицию поддержки Украины, он ошибается", – сказал Салливан.

Соглашение по безопасности

США станут 16 страной, подписавшей двустороннее соглашение по безопасности с Украиной. Первой подписавшей документ была Великобритания.

С этого времени двусторонние соглашения с Украиной подписали еще 14 стран: Германия, Дания, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина подписала уникальное соглашение со Швецией. "Уникальная часть соглашения – предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", — рассказал Зеленский.