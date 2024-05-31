Уникальное соглашение о безопасности подписала Швеция с Украиной: вопрос с истребителями Gripen решен

Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания

В ходе своего визита в Стокгольм в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Швеция стала 13 страной в списке заключенных соглашений безопасности с нашей страной, предыдущей была Португалия.

Об этом сообщил президент в своем канале. Отмечается, что военная помощь Украине на протяжении 2024-2026 годов составит почти 6,5 млрд евро. Эта сумма будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

"Уникальная часть соглашения – предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", — добавляет Зеленский.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

Это соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания.

Отметим, недавно в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие.

Ранее "Телеграф" писал, что на саммите Большой семерки США и Украина подпишут важный документ.