США підпишуть з Україною безпекову угоду: у Білому домі розповіли, коли це станеться

США продовжують підтримувати Україну

Київ та Вашингтон підпишуть двосторонню угоду про безпеку у четвер, 13 червня. Нагадаємо, нині вже 15 країн підписали документ з Україною, останньою була Норвегія.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для журналістів. Зазначив, що угода буде підписана на полях саміту "Великої сімки" в Італії.

"П’ятнадцять країн вже підписали двосторонню угоду, і я радий повідомити, що наші переговори з Україною були завершені й ми підпишемо цю угоду завтра. Наша ціль залишається чітко визначеною — продемонструвати, що США підтримують Україну, що ми поруч і, що ми продовжимо допомагати", — заявив Салліван.

Також за словами Джейка Саллівана, відповідна угода містить окремі пункти, що сприятимуть розбудові українських військових сил.

"Цим підписанням ми надсилаємо Росії сигнал нашої рішучості. Якщо Путін вважає, що він може перечекати міжнародну коаліцію підтримки України, він помиляється", – мовив Салліван.

Безпекова угода

США стануть 16 країною, що підписала двосторонню безпекову угоду з Україною. Першою країною, що підписала документ була Велика Британія.

Відтоді двосторонні угоди з Україною підписали ще 14 країн: Німеччина, Данія, Франція, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Норвегія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна підписала унікальну безпекову угоду зі Швецією. "Унікальна частина угоди – надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", — розповів Зеленський.