СБУ задержала автора популярного украинского Telegram-канала: что он выкладывал (фото, видео)

Ему грозит немалый срок

В Украине задержали автора популярного Telegram-канала. Он поддерживал ВСУ, однако был заподозрен в распространении информации о расположении Сил обороны.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений Украины. Так, согласно постановлению Жовтневого райсуда города Запорожья, автора паблика задержала Служба безопасности Украины. Он проходит по делу о распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины.

"Телеграф", проанализировав текст постановления, пришел к выводу, что, вероятнее всего, речь идет о запорожском блогере Вячеславе, который ведет канал Supernova+. Это патриотический паблик, который регулярно делится со своими подписчиками видео с фронта. Чаще всего эти ролики публикуют сами военные, а автор делает репосты и накладывает свой водный знак. По состоянию на 14 июня на канал Supernova+ подписано более 130 тысяч подписчиков.

Как стало ясно, что речь идет именно о канале Supernova?

Во-первых, канал резко прекратил свою деятельность начиная с 5 июня. Напомним, что постановление суда было опубликовано 6 июня.

Во-вторых, в тексте постановления говорится о том, что данное лицо 9 января 2024 года опубликовало видео в своем канале, где запечатлена установка САУ "Archer". И действительно, если просмотреть контент канала в этот день, то можно заметить видео с фронта, где запечатлена эта боевая единица.

Также следователи установили, что в феврале 2022 года данный гражданин, находясь по месту фактического проживания, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своего деяния, достоверно осведомленный о ведении Указом Президента Украины № 64/2022 от 24.02.2022 на территории Украины военного положения, опубликовал видео с фортификациями ВСУ, которые не распространялись на официальных каналах до этого.

Также автора подозревают в публикации видео перемещения военной техники и боеприпасов, которые нашей стране передают партнеры. Указывается, что автор показывал своей аудитории видео с украинско-польской границы, на которых были замечены БМП Bradley, гаубицы 777 и другое оружие. Такие посты на канале были зафиксированы правоохранителями в период с февраля по конец апреля 2024 года.

"Обоснованность подозрения в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений полностью подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами", — отмечается в постановлении.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящий момент он находится под стражей.

Отметим, что по данным в сети, автора канала Supernova+ зовут Вячеслав. Он не был ранее судим.

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