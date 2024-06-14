СБУ затримала автора популярного українського Telegram-каналу: що він викладав (фото, відео)

Йому загрожує чималий строк

В Україні затримано автора популярного Telegram-каналу. Він підтримував ЗСУ, однак був запідозрений у поширенні інформації про розташування Сил оборони.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень України. Так, згідно з ухвалою Жовтневого райсуду міста Запоріжжя, автора пабліка затримала Служба безпеки України. Він проходить у справі про поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України.

"Телеграф", проаналізувавши текст постанови, дійшов висновку, що, найімовірніше, йдеться про запорізького блогера В’ячеслава, який веде канал Supernova+. Це патріотичний паблік, який регулярно ділиться зі своїми підписниками відео з фронту. Найчастіше ці ролики публікують самі військові, а автор робить репости та накладає свій водний знак. Станом на 14 червня на канал Supernova+ підписано понад 130 тисяч передплатників.

Як стало зрозуміло, що йдеться саме про канал Supernova?

По-перше, канал різко припинив свою діяльність, починаючи з 5 червня. Нагадаємо, що ухвала суду була опублікована 6 червня.

По-друге, у тексті постанови йдеться про те, що ця особа 9 січня 2024 року опублікувала відео у своєму каналі, де знято САУ "Archer". І якщо подивитися контент каналу в цей день, то можна помітити відео з фронту, де зафільмована ця бойова одиниця.

Також слідчі встановили, що у лютому 2022 року цей громадянин, перебуваючи за місцем фактичного проживання, діючи навмисне, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, достовірно обізнаний про ведення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України опублікував відео з фортифікаціями ЗСУ, які не розповсюджувалися на офіційних каналах до цього.

Також автора підозрюють у публікації відео переміщення військової техніки та боєприпасів, які нашій країні передають партнери. Вказується, що автор показував своїй аудиторії відео з українсько-польського кордону, на яких було помічено БМП Bradley, гаубиці 777 та іншу зброю. Такі пости на каналі було зафіксовано правоохоронцями у період з лютого до кінця квітня 2024 року.

"Обґрунтованість підозри у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами", — наголошується в ухвалі.

Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Зараз він перебуває під вартою.

Зазначимо, що за даними мережі, автора каналу Supernova+ звуть В’ячеслав. Він раніше не був судимий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина київського наркодилера, яка знімала ППО, виїхала за кордон.