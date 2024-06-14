Санта-Барбара отдыхает: в Одесской области задержали ревнивого мужа, который предлагал взятку СБУ (фото)

Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества

Житель Одесской области предлагал 3000 долларов сотруднику СБУ, чтобы тот депортировал 29-летнего иностранца, цеплявшегося к его жене.

Известно, что иностранец из Африки ему 29 лет. Об этом сообщили в полиции области.

Злоумышленник также потребовал предоставить ему подтверждающие фото иностранца на пограничном пункте и документов с информацией о его запрете на въезд в Украину в течение трех лет. Таким образом мужчина стремился избавиться от поклонника своей знакомой и своего конкурента.

Сотрудники СБУ известили полицейских. И совместными мерами действия жителя Измаила были документированы.

Правонарушителя задержали "на горячем" сразу после передачи им представителям спецслужбы оговоренной суммы и получения взамен имитационного изображения иностранца в пограничном пункте Одесчины.

Наказание

"Мы собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – в предложении предоставить и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения", — рассказал старший следователь по особо важным делам следственного управления ГУНП в Одесской области майор полиции Андрей Кувшинов.

Это преступление карается лишением свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Правонарушитель был задержан нами в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался.

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