Дипломатическая победа Украины, формулу мира "дожали": что произойдет на саммите в Швейцарии

Некоторые потенциальные страны-участники после перемен поставили на паузу свое присутствие

Швейцария отказалась от итогового документа Саммита мира, который мог бы иметь для Украины негативные последствия. В кратчайшие сроки его пересмотрели и исправили ключевые проблемы. Новый вариант получился вполне приемлемым для Украины.

Из текста были убраны "лазейки", которые бы открывали путь к территориальным уступкам Украины. Также были изменены требования для альтернативных "мирных планов", условия присоединения России к мирному процессу и т.д. Об этом пишет Европейская правда.

В результате перемен некоторые потенциальные страны-участники на данный момент поставили на паузу свое присутствие на данном мероприятии. Однако подавляющее большинство все же осталось с Украиной.

Изначально и Киев и Швейцария хотели достичь на Саммите положительных результатов в итоге. По информации "ЕП", апрельский проекте совместного комьюнике был вполне приемлем для Украины. Он отмечал важные для Украины красные линии, продвигал "формулу мира Зеленского" и мог стать отправной точкой для консультаций с другими.

В то же время Киев сразу уведомили, что украинский вариант придется коренным образом изменить. Швейцария стремились максимально учесть мнения всех, чтобы в Бюргеншток приехало как можно больше лидеров – и Украина в конце концов согласилась на такой подход. В конце мая был передан компромиссный вариант, однако для Украины он оказался весьма опасным.

"Из него вычистили ключевые идеи, ради которых в принципе организовывали встречу на самом высоком уровне, и даже европейские партнеры удивлялись, почему Украина уступает в ключевых для себя вопросах", — говорится в материале.

Новый документ вызвал дискуссии. Несколько стран обратились в Швейцарию с предложением пересмотреть совместное заявление. Вскоре Украина заявила, что "не отступит от Формулы мира", а президент Владимир Зеленский все чаще стал говорить, что у украинского видения победы над РФ нет альтернатив. Спустя несколько дней Швейцария отправила всем новый проект совместного коммюнике, в котором отступила от многих позиций. Этот проект оказался уже приемлемым для Украины.

Что изменилось в документе

Данный проект представляет собой двухстраничный документ, который формально по-прежнему посвящен лишь трем пунктам из украинской "формулы мира": ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных.

Обновленный проект исправил большинство ключевых проблем:

Российская агрессия

В майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия". А тем более – констатации того, что речь идет не о войне двух стран, а о российской агрессии, то есть международном преступлении, где Украина является жертвой. Этот юридический факт подтвержден многими международными институтами и решением Генассамблеи ООН.

Территориальная целостность и Устав ООН

Решение саммита, которое было предложено швейцарцами, создавало юридическое окно для того, чтобы при необходимости включить отказ Украины от части ее территории в условия "устойчивого мира с РФ". В исправленной версии четко прописали, что основой устойчивого мира будет только "такое решение, которое будет основано на принципе уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств".

"Альтернативные формулы мира"

Прошлый проект размывал значение "формулы Зеленского мира" и открывал пространство для международного обсуждения всех альтернативных видений мира.К примеру, китайско-бразильского, который предусматривает остановку усиления ВСУ и остановку боевых действий. В новой формулировке говорится, что будут принимать во внимание только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву

Привлечение России

В Украине вызвало негодование упоминания о возможном участии России в дальнейших мирных переговорах. Предыдущий вариант решения саммита этот фильтр не проходил. В новом проекте этот блок был переписан с нуля. Швейцарцы согласились вообще не упоминать о России, зато речь идет о "всех сторонах". Отныне там нет ослабленного требования о "мерах по укреплению доверия", а вместо этого нужны "конкретные действия". Также удалены упоминания о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.

Проблемы с тремя пунктами

Саммит будет посвящен только трем тематикам – ядерная безопасность (вопросы ядерных угроз РФ и оккупированной Запорожской АЭС), пищевая безопасность (то есть свободный экспорт продукции из Украины) и обмен пленными (вместе с возвращением незаконно похищенных детей и гражданских лиц). Одну из проблем в обновленном документе исправили – добавили, что "нападения на торговые суда в портах и ​​на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы". Это касается не только зерновозов, а любых гражданских судов.

В вопросе ядерной безопасности амбициозность формулировок осталась ниже: украинский план требует от России также деоккупации и демилитаризации ЗАЭС, а вот в швейцарском документе на это не решились.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал, будет ли Китай участвовать на Саммите мира в Швейцарии.