Глава NAUDI встретился с представителями ЕС: обсудили развитие украинского ОПК

Руководство Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины встретилось с представителями Европейской Комиссии, Европейской службы внешних действий и Европейского оборонного агентства. Визит делегации посвящен анализу и изучению возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

Глава NAUDI Сергей Пашинский во время встречи с чиновниками озвучил наибольшие вызовы, стоящие перед ОПК. В частности, глава Ассоциации призвал европейских партнеров переходить к прямому финансированию закупки оружия и боеприпасов непосредственно у украинских предприятий на средства доноров. Сергей Пашинский отметил, что производственные мощности отечественного ОПК превышают объемы финансирования украинской оборонки.

Он также рассказал о необходимости и готовности оборонных предприятий сотрудничать с европейскими компаниями.

Представители ЕС, со своей стороны, заверили в продолжении усилий по оказанию поддержки Украине и Ассоциации, необходимой для победы Украины. Также по приглашению Сергея Пашинского европейские коллеги посетили производственные площадки Ассоциации.