Зеленский рассказал о ситуации на фронте и любопытно высказался о войне в 2025 году

Россиянам стоит ждать новых мощных ударов

Украинские войска не дали россиянам прорвать оборону на Харьковском направлении, а ситуация на фронте стабилизируется. При этом в Киеве не исключают, что война будет закончена уже в 2024 году.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогу Саммита мира в Швейцарии. Он отказался говорить о планах на текущий и следующий годы, однако рассказал о текущей ситуации на фронте.

"Я считаю, что ситуация сейчас лучше, она стабилизировалась благодаря нашим воинам. Спасибо им. Ну и считаю, что в ближайшее время благодаря нашим партнерам будет усиление наших военных и будут ответы захватчикам уже на поле боя… более крепкие", — сказал Зеленский.

При этом он весьма многозначительно высказался о том, будет ли война продолжаться в 2025 году. По его словам, если на дипломатическом фронте все получится, то "мы дойдем до второго саммита".

"Что будет с Россией на втором саммите? Это (присутствие россиян, — ред.) будет говорить, что они хотят мира. Их присутствие будет говорить о том, что они решили закончить войну", — сказал он и добавил, что сейчас Украина борется за то, чтобы за стол россиян посадил мир, но не будет против, если Москва пойдет на переговоры добровольно.

При этом Зеленский подчеркнул, что Кремль может "хоть завтра" начать переговоры с Украиной, но сначала должен вывести свои войска с ее суверенной территории.

"Это и будет уважением к Статуту ООН", — подытожил он.

Напомним, в СМИ появился проект итоговой декларации Саммита мира. Среди ключевых положений большое внимание уделено использованию ядерных установок и энергии.