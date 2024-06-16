Опубликована декларация саммита мира в Швейцарии: ее ключевые моменты

Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях, которые состоялись на основе Украинской формулы мира и других мирных предложений

Участники глобального саммита мира примут итоговую декларацию. Одними из главных требований ней являются возвращение Запорожской атомной электростанции, обмен пленных, а также доступ к морским портам.

Соответствующий документ опубликовал Reuters.

"Проект итоговой декларации саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, обвиняет российскую "войну" в Украине в том, что она стала причиной "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений", и призывает уважать территориальную целостность Украины", — говорится в материале.

Так, главные требования звучат так:

Запорожская атомная электростанция должна вернуться под контроль Украины. Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины. И в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его контролем.

Обмен всех военнопленных и возвращение в Украину всех незаконно вывезенных гражданских лиц. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

Должен быть восстановлен безопасный доступ к морским портам. "Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна превращаться в оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и бесплатно поставляться заинтересованным третьим странам.

Из документа убрали слово "агрессия". Его заменили словом "война". Также среди ключевых положений большое внимание уделено использованию ядреных установок и энергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сразу три страны проявили желание, чтобы Россия участвовала в саммите мира.