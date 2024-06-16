В этом заинтересованы все: Зеленский рассказал, о чем договорились на Саммите мира

В ходе встречи стороны договорились по трем основным пунктам

В ходе заседания в рамках Саммита мира, который проходил в Швейцарии с 15 по 16 июня, участники поддержали два пункта по безопасности и один по гуманитарных вопросах. Это показывает, что эта встреча будет иметь практические шаги на пути к достижению справедливого долгосрочного мира.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в качестве заключительного слова саммита. Видео его выступления обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем telegram-каанале.

По словам главы государства, речь идет о положениях о:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

возвращении незаконно депортированных лиц, включая похищенных россиянами детей.

"Этот диалог свершился. Очевидно, что он может иметь последствиями абсолютно практические шаги. Мы все в мире заинтересованы, чтобы не было опасности для атомных станций или другим атомным объектам", — сказал Зеленский и поблагодарил участников за понимание того, что необходимо обеспечить безопасность Запорожской АЭС, которую россияне превратили в плацдарм для войск.

Также он поблагодарил участников за то, что те поддерживают идею того, что судна с продовольствием должны иметь возможность свободно перемещаться, чтобы не ставить под угрозу продовольственную безопасность во всем мире.

"Россия слишком часто пыталась направить мир путем к дестабилизации и хаосу, поэтому нам всем необходимо объединяться, чтобы гарантировать каждой семье в мире право на еду и защиту от ценового хаоса", — сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что из российского плена необходимо вернуть тысячи людей, которые подвергаются пыткам и психологическому давлению.

"Я думаю, что мы можем достичь результатов так быстро, как мы можем. И именно эти практические шаги по достижению мира докажут всем, что Статут ООН может быть восстановлен до своей полной эффективности", — подытожил президент Украины.

Напомним, в СМИ появился проект итоговой декларации Саммита мира. Среди ключевых положений большое внимание уделено использованию ядреных установок и энергии.