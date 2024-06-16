"Месяцы, а не годы": Зеленский рассказал, когда и при каких условиях пройдет второй саммит мира (видео)

Путь к открытию второго саммита мира будет открыт, когда будет готов план действий по приближению к миру, а каждый его шаг будет проработан. Подготовка к этому займет месяцы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заключительный пресс-конференции саммита мира в Швейцарии. По его словам, у нас нет времени на длительную работу, а поэтому должны действовать быстро.

"Мы в состоянии войны. У нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит, к завершению войны ради справедливого и продолжительного мира", — заявил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что опубликован список стран, которые подписали итоговое коммюнике саммита мира. Воздержались восемь стран.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.