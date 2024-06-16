Зеленський розповів про ситуацію на фронті та цікаво висловився про війну у 2025 році

Росіянам варто чекати на нові потужні удари

Українські війська не дали росіянам прорвати оборону на Харківському напрямку, а ситуація на фронті стабілізується. При цьому в Києві не виключають, що війну буде закінчено вже 2024 року.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Він відмовився говорити про плани на поточний та наступний роки, проте розповів про поточну ситуацію на фронті.

"Я вважаю, що ситуація зараз краща, вона стабілізувалася завдяки нашим воїнам. Дякую їм. Ну і вважаю, що найближчим часом завдяки нашим партнерам буде посилення наших військових і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою... міцніші", — сказав Зеленський.

При цьому він дуже багатозначно висловився про те, чи війна триватиме у 2025 році. За його словами, якщо на дипломатичному фронті все вийде, то "ми дійдемо до другого саміту".

"Що буде з Росією на другому саміті? Це (присутність росіян, — ред.) говоритиме, що вони хочуть миру. Їхня присутність говоритиме про те, що вони вирішили закінчити війну", — сказав він і додав, що зараз Україна бореться за те, щоб за стіл росіян посадив світ, але не буде проти, якщо Москва піде на переговори добровільно.

При цьому Зеленський наголосив, що Кремль може "хоч завтра" розпочати переговори з Україною, але спочатку має вивести свої війська з її суверенної території.

"Це і буде повагою до Статуту ООН", — підсумував він.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явився проєкт підсумкової декларації Саміту світу. Серед ключових положень багато уваги приділено використанню ядерних установок та енергії.