Впервые с начала российского вторжения: Украина возобновляет популярный маршрут в Грузию

Этот рейс будет первым за два с половиной года

Украина и Грузия возобновят паромное сообщение. Оно было остановлено в начале 2022 года из-за российского вторжения.

Как сообщается на сайте перевозчика Ukrferry, первый рейс стоит ждать 9 июля. Длительность маршрута из Черноморска в Батуми составит 60 часов.

На маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах разного класса: люкс, полулюкс, двухместных и трехместных, оснащенных всеми удобствами. К услугам пассажиров — ресторан, бар, лаунж-зона, салон с видео и спутниковым ТВ, а также детский уголок.

Паром достигает длины в 190 метров и ширины в 28 метров, что позволяет нивелировать раскачивание даже в штормовую погоду. На борту могут находиться 49 железнодорожных вагонов или 50 большегрузных автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время военного положения украинские семьи ищут, где отдохнуть детям после напряженного учебного года с нескончаемыми воздушными тревогами, а иногда и обстрелами. Наибольшей популярностью среди них пользуются Карпаты, Болгария и Хорватия.