Вперше з початку російського вторгнення: Україна відновлює популярний маршрут до Грузії

Цей рейс буде першим за два з половиною роки

Україна та Грузія відновлять поромне сполучення. Його було зупинено на початку 2022 року через російське вторгнення.

Як повідомляється на сайті перевізника Ukrferry, перший рейс варто чекати 9 липня. Тривалість маршруту з Чорноморська до Батумі становитиме 60 годин.

На маршруті курсуватиме автомобільно-залізнична/пасажирська пара Kaunas, побудована в 1989 році в Німеччині. Пором має 250 пасажирських місць у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісних та тримісних, оснащених усіма зручностями. До послуг пасажирів — ресторан, бар, лаунж-зона, салон з відео та супутниковим ТБ, а також дитячий куточок.

Пором досягає довжини 190 метрів і ширини 28 метрів, що дозволяє нівелювати розгойдування навіть у штормову погоду. На борту можуть бути 49 залізничних вагонів або 50 великовантажних автомобілів.

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